Batman Sason'da Şıllek Dağları'nda açan ve 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler doğaseverleri bölgeye çekiyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik türleri görmek isteyen ziyaretçiler, zorlu rotaları aşarak eşsiz manzaraya tanıklık ediyor.

BATMAN (İGFA) - Sason'un yüksek kesimlerinde karların erimesiyle birlikte açmaya başlayan ters laleler, doğaseverleri bölgeye çekiyor.

Kısa ömürlü olmaları nedeniyle yılda yalnızca birkaç hafta görülebilen ters laleleri yakından görmek isteyen doğa tutkunları, çevre illerden Sason'a gelerek zorlu yürüyüş rotalarını aşıyor. Bölgedeki ziyaretçiler, doğa yürüyüşü yapmanın yanı sıra endemik bitki türlerini yerinde görme fırsatı buluyor.

'TERS LALELER YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Matematik öğretmeni Şerif Çelebi, yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaştıklarını belirterek doğa yürüyüşlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Çelebi, 'Bugün birkaç doğa yürüyüşçüsü arkadaşımızla birlikte Sason'un dağlarına geldik. Hem tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters lalelere dikkat çekmek hem de doğada bulunmanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini yerinde görmek istedik. Tüm vatandaşlarımıza bu tür doğa gezilerini tavsiye ediyoruz' dedi.

ÖMÜRLERİ SADECE İKİ HAFTA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Enver Küçükkaya ise arkadaşlarıyla birlikte ters laleleri görmek için Sason'a geldiklerini belirtti. Bölgedeki ters lalelerin ender görülen endemik türler arasında yer aldığını ifade eden Küçükkaya, 'Hem doğa yürüyüşü yapmak hem de ters laleleri yerinde görmek için geldik. Çünkü bu çiçekler çok kısa sürede kuruyor. Yaklaşık iki haftalık bir yaşam süreleri var. Biz de bu güzelliği kaçırmamak için geldik' diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mikdat Yıldız da Sason'un doğal güzelliklerinden etkilendiklerini belirterek, doğayla iç içe olmanın insan ruhuna iyi geldiğini söyledi. Yıldız, 'Batman'dan Sason dağlarına güzel çiçekleri, güzel coğrafyayı ve güzel insanları görmeye geldik. Hem beden sağlığımız hem ruh sağlığımız için bu tür geziler çok önemli. Çiçekleri görmek, dokunmak, koklamak insana huzur veriyor. Bunlar Allah'ın sanat eserleridir. Biz de bu güzellikleri görmeye ve faydalanmaya geldik' ifadelerini kullandı.

Her yıl bahar aylarında kısa süreliğine açan ters laleler, sunduğu eşsiz manzara ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.