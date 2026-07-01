Artvinspor Kulübü yönetimi, yeniden kurulması planlanan Türkiye Kadınlar 2. Ligi voleybol takımı için sponsorluk çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetimi, Bursa'da yaşayan Artvinli iş insanı ve Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan'ı ziyaret ederek projelerini anlattı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü, yeni sezonda yeniden oluşturmayı hedeflediği Türkiye Kadınlar 2. Ligi kadın voleybol takımı için sponsorluk çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Özlem Sarayoğlu ve Kamil Şatır ile antrenör Yusuf Arslaner, Bursa'da faaliyet gösteren Tan Okulları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kadın voleybol takımının yeniden kurulmasına yönelik hazırlıklar, kulübün hedefleri ve sponsorluk destekleri ele alındı.

Başkan İrfan Yıldırım, Artvin'i profesyonel liglerde temsil eden tek kulübün Artvinspor olduğunu belirterek, kadın voleybolunu yeniden kentte canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni sezonda Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek bir takım oluşturmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Yıldırım, bu süreçte iş dünyasının desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

'Amacımız yalnızca başarılı bir takım kurmak değil, aynı zamanda Artvin'de genç kızların spor yapabilecekleri güçlü bir altyapı oluşturmak' diyen Yıldırım, memleketine bağlı Artvinli iş insanlarının kulübe sahip çıkacağına inandıklarını belirterek, Erten Kayan'ın desteğinin kendileri için değerli olduğunu dile getirdi.

Ziyarette konuşan Tan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan ise ailesinin Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünden olduğunu hatırlatarak, Artvin ile bağlarını hiçbir zaman koparmadıklarını söyledi.

Yaklaşık 55 yıldır eğitim alanında hizmet verdiklerini belirten Kayan, bugün 1.600 öğrencisi bulunan Tan Okulları'nın bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yetiştirdiğini ifade etti.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Kayan, sporun çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Spor çocukları sokaktan uzak tutan en önemli güçlerden biridir. Disiplin, paylaşım ve kardeşlik duygusunu geliştirir.' dedi. Artvinspor'un memleketi temsil eden önemli bir değer olduğunu kaydeden Kayan, kulübe destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, Başkan İrfan Yıldırım ve yönetimine çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretin sonunda Başkan İrfan Yıldırım, spora ve Artvinspor'a katkılarından dolayı Erten Kayan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Artvinspor forması hediye etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.