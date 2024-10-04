Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Adım Adım Manisa’ projesi ara vermeden devam ediyor. Bu kez Salihli ilçesinden gelen kadınlar, kent merkezinde bulunan müzeleri ve tarihi mekânları gezdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve şehrin tarihi mekanlarını yakından görmelerini sağlayan ‘Adım Adım Manisa’ projesi kapsamında Salihli’den gelen 80 kişilik kadın kafilesi, kahvaltı ikramının ardından Karaköy mevkiinde bulunan tarihi mekânları gezdi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Ayşe Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camii ve Tıp Tarihi Müzesi kadın kafilesi tarafından büyük ilgi gördü.

Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu. Ortaya koyduğu eserlerle dünya mimarlık tarihine damgasını vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii de ziyaret edildi. Ardından ziyaretçilerine muhteşem Manisa manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane’ye gidildi. Bir sonraki durak ise Şehzadeler Park oldu. Burada da ziyaretçilere, ilimizde ve ülkemizde bulunan tarihi yapıların minyatürleri hakkında bilgiler verildi.

Öğle yemeğinin ardından gezi, ikramlar eşliğinde Süreyya Tabiat Parkı’nda devam etti. Osmanlı Müzesi, Çanakkale Müzesi ve Atatürk Sergi Salonu ziyaret edilen diğer mekanlar oldu.