Bursa Nilüfer Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte evlerde biriken atık kağıtları ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. 6-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, eski kitap ve defterlerini getirenlere sürpriz hediyeler veriliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Şanlı Geri Dönüşüm şirketi ile 'Eski Kitaplarınız Hediyeye, Desteğiniz Geleceğe Dönüşsün' sloganıyla kağıt atık toplama kampanyası başlattı. Çamlıca Kapalı Pazar Alanı'nda başlatılan kampanya kapsamında, Nilüferli vatandaşlar yıl boyunca biriken kitap, dergi ve defterlerini geri dönüşüm noktalarına teslim ederek; hem doğaya katkıda bulunuyor, hem de sürpriz hediyeler kazanıyor.





Daha yeşil ve sürdürülebilir bir Nilüfer hedefi doğrultusunda toplumsal bilincin artırılması amacıyla başlatılan kampanyada teslim edilen materyallerin ağırlığına göre farklı ödüller veriliyor. Buna göre 20-30 kilogram arası atık getirenlere oyun seti, 30-40 kilogram arası için futbol, voleybol veya basketbol topları, 40-50 kilogram arası için mangala veya jenga oyun setleri, 50 kilogram ve üzeri için ise satranç takımı hediye ediliyor.





Etkinliğe katılarak çalışmaları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi'nde 1995 yılından bu yana ambalaj atığı topladıklarını hatırlatan Güleş, 'Okulların kapanmasıyla birlikte her birimizin evinde biriken kitap ve defterleri ekonomiye geri kazandırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı başlattık. Çamlıca Kapalı Pazar Alanı'nda başladığımız bu çalışmada, vatandaşlarımızın getirdiği atıklar karşılığında onlara çeşitli hediyeler sunuyoruz. Yeni yürürlüğe giren Depozito Yönetmeliği ile birlikte ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması için çalışma yaptık. Kampanyamız bu yıl başarılı olursa önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirerek devam etmeyi planlıyoruz' dedi.