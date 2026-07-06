Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yeni yönetimi tarafından düzenlenen ilk etkinlikte Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde verilen konserle katılımcılara müzik dolu keyifli bir akşam yaşatılarak, gençlere yönelik yeni kültür ve sanat projelerinin sinyali verildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yeni yönetimiyle ilk etkinliğini müzik dolu özel bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Tarihi dokusu ve kültürel atmosferiyle Bursa'nın önemli mekanları arasında yer alan Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen konser programı, gençlerin sanata olan ilgisini ve kültürel üretime katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa Teknik Üniversitesi Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı etkinlikte genç müzisyenlerin performansı izleyicilerden büyük beğeni toplarken, katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Konserde solist olarak sahne alan Bilge Akbaş, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerin beğenisini kazanırken, gitarda Serkut Örgin ve cajonda Ahmet Arda Othan performanslarıyla geceye renk kattı.

Genç sanatçıların sahnedeki uyumu ve enerjisi, konser boyunca izleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi. Farklı müzik türlerinden eserlerin seslendirildiği programda katılımcılar zaman zaman şarkılara eşlik ederek etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

'MÜZİK ZİYAFETİ VERDİLER'

Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ilk etkinliğinin yapıldığını, devamının da geleceğini dile getiren Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, 'BTÜ öğrencileri bizlere güzel bir dinleti, müzik ziyafeti verdiler. Hepsine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz' diye konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kadir Zoroğlan da yaptığı açıklamada, 'Bundan sonraki süreçte, Osmangazi'nin 200 bin civarı gencine olabildiğince hitap edebilecek projelerimizi daha da artırmak, sonrasında yeni yönetimimizle birlikte daha fazla gence hitap edebilecek projeler oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün bunun bir temelini atıyoruz. Sonrasında projelerimize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Sahne alan solist Bilge Akbaş ise çok güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, herkesin eğlenebileceği bir dinleti hazırladıklarını kaydetti. Akbaş, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Program sonunda Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ile Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kadir Zoroğlan, sahne alan Bursa Teknik Üniversitesi Müzik Topluluğu üyelerini tebrik etti.