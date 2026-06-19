Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 16 ilçenin tamamında eşit ve kesintisiz hizmet sunma esasıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Taraklı Duman Mahallesi'ne 218 metre derinlikten alternatif kaynak takviyesi

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, şehir merkezine 84 kilometre uzaklıkta yer alan Taraklı Duman Mahallesi'nde yeni bir alternatif su kaynağını sisteme dahil ediyor.

Yerin 218 metre altından sondaj metoduyla çıkarılan kaliteli içme suyu, inşa çalışmaları devam eden bin 600 metrelik yeni hat ile mahallenin içme suyu deposuna ulaştırılacak.

Bu kapsamda, Bilecik sınırında ve bin metre rakımda bulunan Taraklı Duman Mahallesi'ne alternatif bir su kaynağı kazandırılıyor. İnşa çalışmaları hızla devam eden bin 600 metrelik yeni isale hattıyla depoya yapılacak düzenli su takviyesinin ardından, kaynak kalitesi korunarak şebeke üzerinden abonelere kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.

YERİN 218 METRE ALTINDAN YENİ KAYNAK

Taraklı Duman Mahallesi'nin su kaynaklarını çeşitlendirmek ve bölgeye güçlü bir alternatif sunmak amacıyla yürütülen sondaj çalışmalarından olumlu sonuç alındı. Ekiplerin yoğun ve titiz çalışmalar neticesinde yerin 218 metre derinliğinde yeni bir su kaynağı tespit edildi.

BİN 600 METRELİK YENİ BAĞLANTI HATTI İNŞA EDİLİYOR

Elde edilen yeni su kaynağını bölgedeki içme suyu deposuna aktarmak amacıyla bin 600 metre uzunluğunda bir iletim hattı inşa ediliyor. Bu yeni bağlantı sayesinde alternatif kaynaktan depoya, depodan abonelere hiçbir kayıp yaşamadan güvenle ulaştırılacak.