Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Kültür Sanat Takvimi, Sakarya sporuna yıllarca emek veren isimlerin portreleri ve kentin geçmişine ışık tutan arşiv eserlerinin yer aldığı anlamlı sergiyle başladı. Ofis Sanat Merkezi'nde açılan sergi, sporun hafızasını gelecek nesillere aktarırken, şehrin emektarlarına duyulan vefayı da gözler önüne serdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Haziran Kültür Sanat Takvimi 'Portreler: Sakarya'nın Spor Emektarları No.2' adlı sergiyle başladı.

Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide Sakarya'da futbol başta olmak üzere basketbol, voleybol, güreş, atletizm, boks ve masa tenisi gibi farklı branşlarda iz bırakan sporcuları, antrenörleri, yöneticileri ve emektarların portreleri sergilendi.

Sergiye, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin,Akademi Sakarya Dernek Başkanı Batuhan Severcan, Yenihayat Spor Kulübü ve Engelsiz Kızılay üyeleriyle spor camiasından isimler katılım sağladı.

Akademi Sakarya Derneği tarafından hazırlanan sergide yer alan portreler, Sakarya'da spora katkı sunan isimlerin hikâyelerini gözler önüne serdi.

'BU ŞEHİR İÇİN TER DÖKMÜŞ'

Sergide konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik 'Sakarya önemli bir spor şehri. Bu şehir adına emeği geçen, ter dökmüş, mücadele etmiş büyüklerimiz adına yapılan bu sergi açılışında bulunduğum için çok mutluyum' dedi. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, 'Bu şehre emek harcamış, spor adına burada bir şeyler yapmış büyüklerimizle vefa gecesinde bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duydum' dedi.

Akademi Sakarya Derneği Başkanı Av. Batuhan Severcan, 'Bugün burada sadece bir sergi açılışı için toplanmadık, Sakarya'nın hafızasına ve alın terine olan vefamızı göstermek üzere toplandık. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Sergide ayrıca Akademi Arşiv Koleksiyon Araştırma (AAKA) koleksiyonundan seçilen tarihi belge ve objeler de ziyaretçilerle buluştu. Adapazarı'nın basın tarihine ait yayınlar, eski fotoğraflar, resmi evraklar, sigorta poliçeleri ve kent yaşamına dair çeşitli arşiv materyalleri, sergiye tarihsel bir perspektif kazandırarak ziyaretçilere geçmişe uzanan bir yolculuk sundu. 'Sakarya'nın Spor Emektarları No. 2' sergisi ve AAKA arşiv koleksiyonundan seçilen eserler, 8 Haziran tarihine kadar Ofis Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.