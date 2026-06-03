Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' kapsamında düzenlenecek Dünya Çevre Günü etkinliklerine, sanat ve çevre bilincini buluşturan kapsamlı bir programla katılacak.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) verdiği 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülünü üst üste 11 kez kazanarak önemli bir başarıya imza atan Muratpaşa Belediyesi, 4 Haziran Perşembe günü Konyaaltı Beach Park'ta kurulacak etkinlik alanında ziyaretçileri ağırlayacak. Program, saat 16.00-20.00 arasında ileri dönüşüm sergileri, canlı performanslar ve interaktif atölyelerle çevre farkındalığını artırmayı hedefliyor.

ÇALIŞTAY SERGİLERİNDEN ÖZEL SEÇKİLER

Etkinlik kapsamında, Bağımsız Sanat Hareketi sanatçılarının +0,5 Akdeniz'in Geleceği çalıştaylarında ortaya koyduğu eserlerden oluşan özel bir seçki, 'Transformasyon' başlığıyla sanatseverlerle buluşacak. Sevda Kesim koordinasyonunda hazırlanan sergide Olga Mandrik, OksanaMuraveva, Sevda Semizoğlu, Mehmet Budak, Mina Golzar, Öznur Gaydanoğlu ve Sevda Kesim'in çalışmaları yer alacak.

Plastik atıklardan ürettiği heykellerle tanınan sanatçı Güzel Amirova, çevre kirliliğine dikkat çeken ve ileri dönüşümün estetik yönünü öne çıkaran 'Dönüşümün Güzelliği' adlı sergi ve canlı performansıyla etkinlik alanında olacak.

Bağımsız Sanat Hareketi sanatçıları ayrıca, taş, kum, yaprak ve ağaç dalları gibi doğal malzemeler kullanarak gerçekleştirecekleri 'Land Art - Arazi Sanatı' performansıyla doğanın döngüsünü sanat aracılığıyla görünür kılacak.

ÖZEL ATÖLYELER

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV) iş birliğiyle ve Sevda Kesim koordinasyonunda gerçekleştirilecek 'Tıpkısının Aynısı' Portre Atölyesinde, çocuk sanatçılar Öykü BelisTekerek, Elif Utku, Güneş Deniz Kalaycı, Asya İnce, Atlas Yalçın, Azra Korkmaz, Yüsra Korkmaz ve Kumsal Can, atık kağıt ve karton üzerine ziyaretçilerin portrelerini çizerek hediye edecek.

Bağımsız Sanat Hareketi sanatçılarının yürüteceği 'Keçeli İşler' Atölyesinde ise katılımcılar, doğal keçe malzemeleriyle kendi magnet ve kitap ayraçlarını tasarlayacak. Günün ritmini belirleyecek etkinliklerden biri olan 'HangDrum Atölyesi', saat 17.00-18.00 arasında Berna Tutkun eğitmenliğinde gerçekleştirilecek.