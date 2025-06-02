Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcusu Ali Turan, 51. Altın Kiraz Festivali 10 Kilometre Koşusunda 65-69 yaş kategorisinde şampiyon oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli’de düzenlenen 51. Altın Kiraz Festivali 2. Uluslararası Körfez 10 Kilometre Koşusunda ter döken temsilcimiz, 65-69 yaş kategorisinde şampiyon olmayı başardı.

Şehrin “koşan tecrübesi” Ali Turan, her müsabakada olduğu gibi bu kez de kürsüyü boş bırakmayıp birincilik alanında yerini aldı. 1 Haziran Pazar günü düzenlenen organizasyona, sporseverler yoğun bir ilgi gösterdi.

“Başarılarının devamını dileriz”

Sporcusunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Kulübümüz Atletizm sporcusu Ali Turan, Kocaeli’de düzenlenen 51. Altın Kiraz Festivali 2. Uluslararası Körfez 10 Kilometre Koşusunda kendi kategorisinde şampiyon olarak hepimizi gururlandırmıştır. Sporcumuzu kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.