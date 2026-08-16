Gençlerbirliği, maç sırasında bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntülere tepki gösterdi. Kulüp, yaşanan olayı kınayarak minik taraftarı tesislerinde ağırlamak istediklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Gençlerbirliği Spor Kulübü, bugün oynanan karşılaşmada bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

103 yıllık kulübün tribün kültürü ve futbol değerleriyle yaşanan olayın bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu davranışın özellikle bir çocuğa yönelik olması nedeniyle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Gençlerbirliği, 'Rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur' mesajıyla minik Fenerbahçeli taraftar ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Yaşanan olayı kınayan kulüp, her taraftarın tribünde kendisini güvende hissetme hakkının bulunduğuna dikkat çekerek olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Gençlerbirliği ayrıca minik taraftarı, tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede kulüp tesislerinde ağırlamak istediklerini açıkladı.