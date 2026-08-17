Keşanspor Kulübü, geçtiğimiz sezon Sportif Direktörlük görevini yürüten Feyzullah Hardal ile yeni sezonda da Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) çalışmaya devam etme kararı aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni sezon öncesi teknik ve idari yapılanmasını güçlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir imzaya daha imza attı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Sportif Direktörlük görevini başarıyla yürüten Feyzullah Hardal, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'n de de yeni sezonda da aynı görevine devam edecek.

Kulüp yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılan duyuruda, 'Keşanspor Kulübü çatısı altında geçtiğimiz yıl Sportif Direktörlük görevini yürüten Feyzullah HARDAL, yeni sezonda da aynı görevine devam etmektedir. Kendisine çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon sergilediği performans ve yürüttüğü çalışmalarla istikrarlı bir görüntü çizen Hardal'ın, yeni sezonda da Keşanspor'un sportif hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.