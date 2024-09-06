Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Senin Şehrin Senin planın” mottosuyla başlattığı Stratejik Planı Hazırlık Çalışması kapsamında şehrin gelecek 5 yılını bilim, teknoloji ve istişareyle belirliyor. Büyükşehir bürokratları son olarak “iç paydaşlar” programında şehrin geleceği için önerileri masaya yatırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğini tüm dinamiklerin sesine kulak vererek akılla, bilimle, teknolojinin de yardımıyla inşa ediyor.

Strateji Daire Başkanlığı bir süre önce başlattığı “Senin Şehrin Senin Planın” mottosuyla Sakarya’nın geleceği için sözü vatandaşa, kurumlara, STK’lara ve bilime ışık tutan uzmanlara bırakmıştı.

ÖNEMLİ NOTLAR ÇIKARILDI

“İç Paydaş Hedef Belirleme Toplantıları” kapsamında ise bir buluşma daha gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda tüm daire başkanlıkları, yöneticiler ve uzman isimler Sakarya’nın geleceğini konuştu.

Vatandaşlara daha kaliteli ve kapsamlı bir hizmet sunabilmek için teknolojiden faydalanan Büyükşehir, bilimi ve yenilikçi fikirleri ön plana çıkararak şehrin gelecek 5 yılına yön vermek adına önemli notlar çıkardı.

VERİLER, PLANLAR, TESPİTLER…

4 gün boyunca sürecek olan “iç paydaş çalıştayı” kapsamında sonuç bildirgeleri, vatandaş tespit-önerileri, şehrin sorunların dair öncelikli veriler, bölgesel ve ulusal planlar başlıkları altında çözüm odaklı tartışmalar yapılıyor.

Büyükşehir bu çalıştayda yaptığı analiz ve topladığı veriler doğrultusunda şehrin 5 yıllık planına maksimum katkıyı sağlamayı amaçlarken, her bir paydaş buluşması sonunda hazırlanan taslaklar yönetim ve planlamaya entegre ediliyor.

TASLAK ÇIKARILACAK

Şehrin yol haritası, daire başkanlıkları tarafından belirlenen temalar üzerinden şekillenecek. Çalışmalar sonrasında ortaya çıkan taslaklar, yeni fikirlere ve projelere ön ayak olacak.

“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ İÇİN…”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Şehrimizin yeni dönemde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşması için 2025-2029 stratejik planımız için çalışmalarımıza hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız son toplantılarda, bu noktada yol haritasının çizilmesi için önemli notlar çıkarttık. Şehri geleceğe taşıyacak öncelikler belirliyor yenilikçi, sürdürülebilir ve dirençli bir Sakarya için yeni dönemin temellerini tüm daire başkanlıklarımız ile atıyoruz” denildi.