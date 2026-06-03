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Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında kış aylarında yıpranan uyarıcı trafik levhaları yenilendi. Sürücülerin görüşünü kısıtlayan, kör nokta olarak tabir edilen alanlara ayna yerleştirildi.

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemer'in yayla yollarında bulunan trafik levhaları yenilenerek eksiklikler giderildi.

Beylikdüzü'nde geri dönüşüme teşvik eden uygulama

ANTALYA (İGFA) - Yayla sezonu yaklaşırken Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri yayla yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Kemer'in yayla yollarında kapsamlı çalışma gerçekleştiriliyor.

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