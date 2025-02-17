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Erkekler Basketbol 2. Ligi’nin 14.hafta erteleme karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 18 Şubat Salı günü İBB Spor’a konuk olacak. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Ligin ikinci yarısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen dev adamlar, İstanbul’da kazanıp Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor. Mutlak galibiyetle parkeye inecek olan Büyükşehir’in dev adamları Sakarya’ya güzel bir sonuçla dönmek istiyor.

Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Ligin ikinci yarısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen dev adamlar, İstanbul’da kazanıp Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor. Mutlak galibiyetle parkeye inecek olan Büyükşehir’in dev adamları Sakarya’ya güzel bir sonuçla dönmek istiyor.