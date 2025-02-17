Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcusu Zeynep Gül, Antalya’da 60 ülkeden sporcunun katıldığı 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda üçüncü olup şehrin ve ülkesin büyük bir gurur yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Zeynep Gül, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BÜYÜK GURUR

8-16 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda(Türkiye Open 2025) katılan temsilcimiz, gösterdiği performansla üçüncü olmayı başardı.

Şampiyonaya 60 ülkeden toplamda 3 bin sporcu katıldı. Gül, bu başarıyla hem şehrine hem de ülkesine büyük bir gurur yaşattı.

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BÜYÜKŞEHİR’DEN TEBRİK

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “8-16 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 12. Türkiye Open Taekwondo Şampiyonası’nda(Türkiye Open 2025) elde ettiği başarıyla hepimizi gururlandıran sporcumuz Zeynep Gül’ü tebrik eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: igf