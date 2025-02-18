Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sivas’ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’na katılan güreş takımındanEren Ülkü 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu,5 sporcumuz ise farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Sivas’ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı.

Eren şampiyonluğunu ilan etti

33 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonada temsilcilerimizden Eren Ülkü, 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Aldığı şampiyonlukla Sakarya’ya büyük bir gurur yaşatan Ülkü, şehrin güreş hanesine tarihi bir başarıyı daha ekledi.

5 sporcumuz dereceye girdi

Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonada temsilcilerimizden Ramazan Can Aktaş ve Alkan Akar 72 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Cengizhan Dağ ise 82 kilogramda Türkiye beşincisi oldu.

Diğer sporcularımızKaan Öztürk, 67 kilogramda, Hasan Haktan ise 55 kilogramda Türkiye beşincisi oldu.

Büyükşehir’den tebrik mesajı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularını kutladığı mesajda, “11-15 Şubat tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, gelecek kariyerinde sporcularımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.