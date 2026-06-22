Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 'Aile' temasıyla düzenlenen 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' Hikâye Yarışması'nda Sakarya'ya gurur yaşatan bir başarı elde edildi. Ferizli Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Dr.Esra Sarı, kaleme aldığı 'Görünmezlikten Ustalığa: Onarmanın Gücü' adlı hikâyesiyle 7. sınıf seviyesinde yayımlanmaya değer görüldü.

SAKARYA (İGFA) - Öğretmenlerin bilgi, deneyim ve değerlerini öğrencilerin dünyasına edebiyat yoluyla aktarmayı amaçlayan yarışmada elde edilen başarı, eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı. Dr.Esra Sarı'nın eseri; aile bağları, kültürel miras, öz güven ve iyiliğin dönüştürücü gücünü etkileyici bir kurguyla ele alıyor.

Hikâyede içine kapanık bir öğrenci olan Şaban'ın, dedesinden kalan hatıraları onarırken kendi iç dünyasını da yeniden inşa etmesi anlatılıyor. ,

Eserde yer alan; 'Bu benim dedemin sandığı: Namıdiğer 'Tamirci Şaban': Bu sandığı tamir ederken öğrendim ki Şaban demek, bir şeyi alıp daha güzel hâle getirmek demekmiş.' ifadeleri, hikâyenin temel mesajını yansıtırken; aile büyüklerinden devralınan değerlerin çocukların karakter gelişimindeki önemine dikkat çekiyor. Ayrıca hikâyenin sonunda yer alan 'Kendi ruhunun çarklarını onarmıştı bir kere, bundan sonra onu kimse durduramazdı.' cümlesi, öz güven kazanımını ve bireysel gelişimi güçlü bir şekilde özetliyor.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, öğretmenlerin yalnızca sınıf ortamında değil; kültürel, sanatsal ve edebî çalışmalarda da önemli başarılara imza attığı vurgulandı. Eğitimcilerin çocukların hayal dünyasına dokunan eserler üretmesinin, okuma kültürünün gelişmesine ve değerlerin yeni nesillere aktarılmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Yarışmada eseri yayımlanmaya değer bulunan Ferizli Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Dr.Esra Sarı tebrik edilirken, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. Bu anlamlı başarı, Sakarya eğitim camiası adına önemli bir gurur kaynağı oldu.