Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm takımından 5 sporcu Bursa’da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası’nda podyuma çıkmayı başararak Sakarya’ya önemli bir gurur yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, Bursa’da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası’nda podyumda yerini aldı.

Toplamda 650 sporcunun mücadele verdiği şampiyonada temsilcilerimizden Ekin Yatcı 3 adım atlamadaTürkiye ikincisi ve Baran Uzunoğlu 300 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

Ayrıca Zülal Sınır ve Yakup Efe Koray isesırıkla yüksek atlamada Türkiye üçüncüsü ve Selin Tan ise sırıkla yüksek atlamadaTürkiye beşincisi oldu.

Alınan sonuçlar sonrası sporcularını kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Bursa’da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası’nda şehrimizi en iyi şekilde temsil eden atletizm sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.