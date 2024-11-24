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An itibarıyla Sakarya'da kapalı grup yolunun olmadığı bildirildi.

Açıklamada, Hendek, Akyazı, Geyve, Taraklı, Pamukova, Kocaali ve Sapanca'da toplamda 20'ye yakın grup yolumuz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerince büyük titizlikle açıldığı kaydedildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 24 saattir devam eden karla mücadele çalışmalarında 20'ye yakın grup yolunun açıldığını ve kapalı yolun kalmadığını açıkladı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehrin yüksek kesimlerinde başlanan karla mücadele çalışmalarının 7 ilçede aralıksız devam ettiği belirtildi.

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