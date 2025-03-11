Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri daha estetik ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarına hız kazandırdı. ‘Bu Şehir Hepimizin’ projesi kapsamında caddeler, parklar ve meydanlar yeni ağaçlar, rengârenk çiçeklerle süsleniyor. Ekosisteme, şehir estetiğine ve hava kalitesine katkı sunan bu çalışma kapsamında Serdivan ve Adapazarı’nda caddeler yepyeni bir görüntüye kavuştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları çerçevesinde şehri yeşil bir geleceğe taşımak için “Bu şehir hepimizin” projesi ve “yeşil şehir” sloganıyla yeşillendirme çalışmalarına hız kazandırdı.

Şehrin cadde ve sokaklarına dokunuş

Doğayla uyumlu bir yaşam alanı hazırlamak için kararlılıkla çalışan Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle şehrin cadde ve sokaklarında ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları yürütüyor.

Zamanla zarar görmüş, kurumuş veya devrilme riski taşıyan ağaçlar yerinden alınıyor ve yerine uzun ömürlü yeni fidanlar dikiliyor.

Son örnekler Adapazarı ve Serdivan’da

Çalışmanın son örneği ise Serdivan’ın en işlek güzergahlarındave Adapazarı’ın Camili bölgesinde gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla bölgeye estetik katan bir dokunuş yapıldı.

Karbon salınımı ve hava kalitesi

Şehrin dört bir yanındaki yaşam alanları bu dokunuşlarla daha güvenli hale gelirken ayrıca yapılan yeşillendirme, ağaç dikimi ve peyzaj çalışmalarıyla şehrin dokusu değişiyor, karbon salınımı dengeleniyor ve hava kalitesi artıyor.

Sürdürülebilir bir yaşam kültürü

Sadece bugünü değil, geleceği düşünerek atılan bu adım çevre politikasına da tüm kapsamıyla yön verdi. Bu çalışmayla sürdürülebilir bir yaşam kültürü ve çevreye duyarlılık bilinci oluşturulması hedefleniyor.