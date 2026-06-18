Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversite adaylarının ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanacağını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım desteği sunacak.

Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler, iki gün boyunca belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler, 21-22 Haziran tarihlerinde belediye otobüsleriyle ücretsiz taşınacak.

'GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, '21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı süresince ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hatlarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Sınav giriş belgelerini ibraz eden öğrencilerimiz, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.