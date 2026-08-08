Ayvalık'ta yaz sezonu boyunca her akşam Talatpaşa Caddesi'nde kurulan Üretici ve El Emeği Ürünler Pazarı, kent sakinleri ve ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile birlikte gece pazarını ziyaret ederek üretici ve el emeği ürünleriyle tezgâh açan esnafla bir araya geldi.

BALIKESİR (İGFA) - Gece pazarında birbirinden güzel el emeği ürünleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Mesut Ergin, üreticilerin ve esnafın belediyenin sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyetin de kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Başkan Ergin, 'Yaz sezonu boyunca her akşam Talatpaşa Caddesi'nde kurulan Üretici ve El Emeği Ürünler Pazarı'nı eşim Canan Ergin ile birlikte gezdik. Burada birbirinden güzel el emeği ürünleri görmek, üreticilerimizin emeğine tanıklık etmek bizleri çok mutlu ediyor. Esnafımızın sağladığımız hizmetlerden memnun olduğunu görmek de ayrıca sevindirici. Üreten, emek veren, alın teriyle ekonomimize katkı sunan tüm esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kendilerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum' dedi.