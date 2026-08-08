Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Süleymanpaşa'ya bağlı Yağcı Mahallesi'ni Hayrabolu ve Malkara ilçelerine bağlayan güzergâhta yürütülen ikinci etap asfalt çalışmaları tamamlandı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen ikinci etap asfalt çalışmaları kapsamında, toplam 6,8 kilometre uzunluğundaki güzergâhın 3,6 kilometrelik bölümü asfaltlandı. Çalışmalarda yaklaşık 4 bin ton asfalt kullanılırken, ulaşım daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirildi.

Özellikle tarımsal üretimin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgede hayata geçirilen çalışma sayesinde üreticilerin ulaşımı kolaylaştırılırken, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını rahatlatacak önemli bir ulaşım yatırımı daha tamamlanmış oldu.

KIRSAL MAHALLELERE GÜÇLÜ ULAŞIM AĞI

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken, ulaşım projeleriyle vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamanın yanı sıra bölgesel kalkınmaya da katkı sunuyor.

Gerçekleştirilen asfalt çalışmasıyla birlikte hem tarımsal faaliyetlerde kullanılan araçların ulaşımı kolaylaşacak hem de vatandaşlar daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak.

CANDAN BAŞKAN: 'GÜÇLÜ BİR ULAŞIM ALTYAPISI GÜVENLİ, KONFORLU VE KESİNTİSİZ ULAŞIMIN TEMELİDİR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kırsal mahallelere yönelik ulaşım yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

'Tekirdağ'ımızın dört bir yanında vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak ulaşım yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Güçlü bir ulaşım altyapısı güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımın temelidir. Kırsal mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz yol yatırımlarıyla hem hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırıyor hem de üretimin ve kırsal kalkınmanın yanında olmaya devam ediyoruz. Tekirdağ'ımızın her noktasına eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.'