Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, İpsala'da bir dizi temas ve incelemede bulundu. Ziyaret kapsamında İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ile bir araya gelen Nuhoğlu, bölgedeki sanayi ve üretim potansiyeline yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Kaymakamlık ziyaretinin ardından, İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

MEVCUT DURUM VE GELECEK PLANLAMALARI MASAYA YATIRILDI

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıya; Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve İpsala OSB Müdürü Sezer Akyel katıldı.

Toplantıda, İpsala OSB'nin mevcut alt yapı ve üst yapı durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Bölgede halihazırda devam eden çalışmaların son durumunu gözden geçiren heyet, yatırımcılar için cazibe merkezİ haline gelmesi planlanan OSB'nin gelecekteki gelişimine yönelik stratejik planlamaları görüştü.

İpsala'nın ekonomik kalkınmasına ve istihdam olanaklarının artırılmasına büyük katkı sağlaması beklenen projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine varılan toplantı, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.