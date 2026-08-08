Bursa'da eğitime sağladığı katkılar, öğrencilere sunduğu burs olanakları ve sosyal hizmet odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı (BUMEV), sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerini sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - BUMEV Başkanı Ahmet Akın ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (DAĞDER) ziyaret ederek DAĞDER Başkanı Derya Başak ve Yönetim Kurulu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DAĞDER ve BUMEV tarafından sürdürülen çalışmalar ile projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, iki kurumun gençlere yönelik ortak adımlar atması konusunda görüş birliğine varıldı.

1986 yılında kurulan DAĞDER'in köklü geçmişi ve kurumsal yapısı hakkında BUMEV heyetine bilgiler veren Başkan Derya Başak, bu sene kuruluşlarının 40. yılına ulaştıklarını belirtirken, 'Bursa'da yaşayan dağ yöresi insanlarını ortak bir çatı altında buluşturan, birlik ve dayanışmayı esas alan önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğumuz günden bu yana kültürel değerlerin yaşatılması, hemşerilik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgenin sosyal, ekonomik ve eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleriyle geniş bir kesime ulaşan DAĞDER, Bursa'nın en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olarak dağ yöresinin sesi olmayı sürdürmektedir' dedi.

BUMEV Başkanı Ahmet Akın da, Vakıf çalışmalarında ana odak noktasının eğitim ve sosyal hizmetler olduğunu vurguladı. Akın, 'BUMEV olarak öncelikli hedefimiz, nitelikli eğitim imkanlarını gençlerimizle buluşturmak ve toplumsal hizmet ağını büyütmek. Bilhassa ihtiyaç sahibi gençlerimizi eğitim bursları ile destekliyoruz. Bu konuda birlikte çalışmak isteriz' şeklinde konuştu.

Görüşmede DAĞDER ile BUMEV'in birlikte yapabilecekleri sosyal faaliyetler ve kırsal bölgelerde sürdürülebilecekleri çalışmalar değerlendirildi.