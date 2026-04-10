Sakarya Büyükşehir Belediyesi hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve düzenli bir ulaşım altyapısı oluşturmak amacıyla şehir trafiğinde yeni düzenlemeler yapıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, UKOME'de alınan kararla Hızırtepe'nin içinden geçen Kışla Caddesi'nin artık SGK İl Müdürlüğü-İŞKUR ve SEAH istikametine doğru tek yön olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Alınan bu karar sonrası, bölgedeki trafik sıkışıklığı ve yoğunluğunun büyük ölçüde azalması bekleniyor. Güzergahı kullanan minibüs hattında da değişikliğe uygun revizyon yapıldı.

TRAFİK SGK VE SEAH YÖNÜNE AKACAK

Bu doğrultuda son karar, Adapazarı Hızırtepe'de bulunan ve TEK Yokuşu'nu kullanan sürücülerin Adapazarı istikametine giderken yoğun olarak kullandığı Kışla Caddesi için alındı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, trafik ve yaya güvenliği açısından risk teşkil eden cadde SGK İş Müdürlüğü-İŞKUR ile SEAH Hastane Kampüsü istikametine doğru tek yönlü olarak hizmet verecek.

TRAFİK MİNİMUMA DÜŞECEK

TEK Yokuşu istikametine girişler ise durduruldu. Özellikle yoğun saatlerde çift yön kullanımında trafiğin sıkışıklığının yaşandığı caddede yoğunluk minimum seviyeye inecek ve yayalar için oluşan güvenlik riskleri azaltılacak.

MİNİBÜS HATTININ YENİ GÜZERGAHI

Uygulama kapsamında toplu taşıma hatlarında da gerekli güncellemeler yapıldı. Sigorta Minibüs Hattı Küçüktepe kolunda çalışan araçların, bu karardan sonra Figen Sakallıoğlu ile Cevat Ayhan Caddesi'ni takiben Yalçın Sokak istikametini kullanacağı belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kışla Caddesi artık SGK istikametine doğru tek yön olarak kullanılacaktır. Sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarını dikkate alarak hareket etmeleri, güvenli ve kesintisiz ulaşım açısından büyük önem taşımaktadır' denildi.