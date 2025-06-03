Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bayram geleneğini bozmayıp belediye otobüsleri ve ADARAY’ın Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi 4 günlük Kurban Bayramı’nda daücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın her bayram olduğu gibi bu bayramda yanındayız. 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediye otobüslerimiz ve ADARAY ücretsiz olarak hizmet sunacak. Ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına da ekiplerimiz bayram süresince sahada olacak. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi belediye, her bayramda geleneğini sürdürerek Sakaryalı 1 milyon vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.