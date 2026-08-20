Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Millet Bahçesi'nde 3'üncü kez kapılarını açtığı Sakarya Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilen Rumeli-Balkan Kültür Buluşması, Rumeli Ayhan konseri, müzik, folklor gösterileri ve gastronomi etkinliğiyle şölen tadında bir geceye dönüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Millet Bahçesi'nde 3. Geleneksel Sakarya Kültür Festivali'nin kapılarını açtı.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivalin son gecesinde ise Rumeli-Balkan Kültür Buluşması, gerçekleştirildi.

Serdivan Bosna Sancak Derneği, Boşnaklar Derneği, Rumeli-Balkan Kültür Derneği, Balkan Göçmenleri Derneği, Rumeli Göçmenleri Derneği, Kınalılar Derneği ve Mübadiller Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda binlerce kişi buluştu. Sahne performansları, müzik etkinlikleri, gastronomi buluşması, folklor ve sahne gösterileriyle Sakarya'da adeta bir Rumeli-Balkan rüzgârı esti.

RUMELİ AYHAN DAMGASI

Buluşmaya, Balkan ve Rumeli kültürünün sevilen sanatçısı Rumeli Ayhan konseri damga vurdu ve coşku zirveye çıktı. Binlerce kişi, sanatçının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültüre ait lezzetlerin sunulduğu gastronomi buluşmalarına da sahne olan buluşma, rengarenk bir atmosferle adeta şölene dönüştü. Büyükşehir'in bu etkinlikle birlik, beraberlik ve kültürel zenginliğe anlam kattığı festival 25 Ağustos'a kadar devam edecek.