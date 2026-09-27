Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların sokakta dilendirilmesi ve çalıştırılmasıyla mücadeleye yönelik hayata geçirdiği 'Sokaktan Geleceğe' projesiyle kurumlar arası ortak çalışma sürecini başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokakta dilendirilen ve çalıştırılan çocukların güvenli ortama alınması, eğitim sistemine kazandırılması ve sosyal hayata dahil edilmesi amacıyla 'Sokaktan Geleceğe' projesini hayata geçirdi. İlk koordinasyon toplantısıyla başlayan süreçte kurumların görevleri belirlenirken, sahada tespit edilen çocukların sosyal destekten eğitime uzanan bütüncül bir sistemle takip edilmesi kararlaştırıldı.

KOORDİNASYON TOPLANTISI

Projenin ilk koordinasyon toplantısı Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda sahadan başlayarak sosyal destek, aile ve eğitim süreçlerine uzanan yol haritası oluşturuldu.

ÇOCUKLAR DESTEK MERKEZİNE YÖNLENDİRİLECEK

İlk aşamada çocukların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde düzenli saha çalışmaları gerçekleştirilecek. Tespit edilen çocuklar güvenli şekilde destek sürecine dahil edilirken, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Çocuk Destek Merkezi'nde temel ihtiyaçları karşılanacak ve psikososyal destek sağlanacak.

Ardından çocuklar yaş ve ihtiyaçlarına uygun faaliyetler için Sosyal Gelişim Merkezi'ne yönlendirilecek.

AİLE VE EĞİTİM SÜRECİ DE TAKİP EDİLECEK

Çocukların sokakta bulunmasına neden olan koşulların belirlenmesi amacıyla ailelerle de sosyal inceleme ve destek çalışmaları yürütülecek. Eğitimden uzak kalan çocukların yeniden okul sistemine kazandırılması ve okul devamlılıklarının takip edilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar gerçekleştirilecek.

SOKAKTAN UZAK, GELECEĞE DAHA YAKIN

'Sokaktan Geleceğe' projesiyle çocukların yalnızca sokaktan uzaklaştırılması değil, onları yeniden sokağa yönelten nedenlere yönelik de destek mekanizmalarının oluşturulacak.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarla çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmaları sağlanacak.