Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Trabzon Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Karadeniz'in doğası ve mutfağı' temalı Kısa Film Senaryosu Yarışması'na başvurular 21 Ekim'e kadar devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 15-20 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2. Trabzon Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Karadeniz'in doğası ve mutfağı' konulu Kısa Film Senaryosu Yarışması'na başvurular devam ediyor.

10 üniversiteden öğrencilerin katılabileceği ve yoğun ilginin olduğu yarışmaya 21 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenecek 2. Trabzon Film Festivali, üniversiteli gençlere sinema aracılığıyla Karadeniz'in hikayelerini anlatma fırsatı sundu.

Festival kapsamında düzenlenen Kısa Film Senaryosu Yarışması ile gençlere 'Karadeniz'i sen anlat' çağrısı yapıldı. Yarışmanın teması ise Karadeniz'in mutfağı ve doğası olarak belirlendi.

Yarışmaya katılacak öğrenciler; bölgenin doğal güzelliklerini, yöresel yemeklerini, geleneklerini, yaşam biçimini ve insan hikayelerini konu alan özgün kısa film senaryoları hazırlayacak.

Yarışmayla Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerinin gençlerin anlatımıyla sinemaya taşınması, bölgenin hikayelerinin yeni kuşakların bakış açısıyla görünür kılınması amaçlanıyor.

10 ÜNİVERSİTEDEN BAŞVURU KABUL EDİLECEK

Kısa Film Senaryosu Yarışması'na Artvin Çoruh Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi öğrencileri başvurabilecek. Başvurular 21 Ekim'e kadar trabzonfilmfestivali.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren senaryonun sahibine 20 bin TL para ödülü verilecek. Festival Komitesi, bu yıl 10 üniversite ile sınırlı tutulan yarışmaya yoğun ilgi olduğunu ve önümüzdeki yıl yarışmanın tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilebileceğini duyurdu.