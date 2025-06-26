SAKARYA (İGFA) - Saadet Partisi, 2022 yılında başlattığı “Ata Tohumu Projesi” ile tarımda dışa bağımlılığı azaltmak ve doğal tohumları yaygınlaştırmak için önemli bir adım attı.

“Ata tohumu, nesilden nesile en büyük armağan” sloganıyla yola çıkan proje, çiftçilere yerli ve doğal tohumları ulaştırmayı amaçladı.

Saadet Partisi Adapazarı İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Saadet Partisi olarak her alanda olduğu gibi tarımda da dışa bağımlılığı sonlandıracağız. Ata Tohumu Projesi ile ithal tohum yerine kendi doğal tohumlarımızı üretip çoğaltacağız. Ülkemizin ürün çeşitliliğini korumayı, doğallığı ve doğayı gelecek nesillere aktarmayı, Anadolu’yu zengin tohum çeşitleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” denildi.

Proje, çok uluslu şirketlerin dayattığı kotaları kaldırmayı, organik tarımı desteklemeyi ve tohumların özgür dolaşımını sağlamayı amaçlanırken, “Doğal kaynakların azaldığı dünyamızda, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için organik tarımı teşvik edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Vatandaşlara sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmayı hedefleyen proje kapsamında, çiftçilere ata tohumu dağıtımı gerçekleştirilirken, partililer vatandaşlardan gelecek yıllar için doğal tohumları ayırmalarını isterken, projeye gösterilen ilgiden dolayı halka teşekkür etti.