CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 7 yıllık bilançosunu eleştirdi: “Tek adama sınırsız yetki, halka yoksulluk bıraktı.”BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran 2018’de başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 7 yıllık bilançosunu değerlendirdi.

Sistemi “istikrar, refah ve büyüme” vaadiyle gelen ancak ekonomiden yargıya, eğitimden toplumsal barışa çöküş getiren bir düzen olarak niteleyen Sarıbal, “Türkiye, ekonomik kriz, siyasal baskı ve sosyal yıkımın ortasında. Tek adam rejimi, halkı yoksulluğa mahkum etti” dedi.

MERKEZİLEŞME VE KURUMSAL TAHRİBAT

Sarıbal, tüm yetkilerin tek merkezde toplandığını, liyakatin yerini sadakatin aldığını belirtti. “6 Şubat depremlerinde koordinasyonsuzluk derinleşti. Saray merkezli yönetim, hukuku ve toplumsal barışı boğdu. Tarikatlar ve mafya benzeri yapılar güçlendi. Gazeteciler, akademisyenler, muhalifler susturuldu; AYM ve AİHM kararları yok sayıldı” diye konuştu.

EKONOMİK KRİZ: İŞSİZLİK VE ENFLASYON REKORU

Sarıbal, ekonomik tabloyu çarpıcı verilerle özetledi:

İşsizlik: Geniş tanımlı işsiz sayısı 2018’de 5,6 milyondan 2025’te 13 milyona yükseldi, işsizlik oranı %16,3’ten %32,2’ye çıktı.

Enflasyon: Son 7 yılda %788 artarak emekçilerin gelirlerini eritti. Gıda fiyatları 11 kat, ilaç ve kira %1.000’in üzerinde yükseldi.

Yoksulluk: Açlık sınırı 1.686 TL’den 25 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 5.833 TL’den 81 bin TL’ye çıktı. 18,6 milyon kişi yoksulluk riskiyle yaşıyor.

Borçlar: Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 563 milyardan 4,8 trilyon TL’ye, çiftçi borçları 98,4 milyardan 1 trilyon TL’ye ulaştı.

Sarıbal, “Kur korumalı mevduatla halkın kaynakları zenginlere aktarıldı. Emeklilerin %68’i çalışmak zorunda” dedi.

TARIMDA ÇÖKÜŞ

Tarımın GSYH içindeki payı %6’dan %5,6’ya, istihdam payı %18,4’ten %14,8’e geriledi. Çiftçi sayısı 1 milyondan 419 bine düştü. 2018-2025’te 6,3 milyar dolarlık hayvan ithalatı yapıldı. Sarıbal, “Başkanlık rejimi tarımı bitirdi” dedi.

Sarıbal, uluslararası endekslerdeki düşüşe dikkat çekerek, Türkiye, 2018’den beri “Özgür Olmayan Ülkeler” kategorisinde olduğuna dikkati çekerek, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nin 2018’de 101., 2025’te 117. sırada olduğu, Basın Özgürlüğü Endeksi'nin de 157’den 159’a gerilediğini, Yolsuzluk Algı Endeksi'nin ise 78’den 107’nci sıraya düştüğün kaydetti.

Sarıbal, “Bu enkazı kaldırmak mücadeleyle olur. Türkiye, ya bu rantçı düzenle çökecek ya da halkçı, laik bir siyasetle ayağa kalkacak” diyerek sözlerini tamamladı.