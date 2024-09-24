Şehir ulaşım alt yapısı için raylı sistem müjdesini kısa süre önce paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bu kez Yazlık Kavşağı için önemli bir mesaj vererek, “Yeni duble yollar inşa ediyor, mevcut arterleri yeniliyoruz. Filomuzu 23 araçla güçlendirdik, indirimli ve ücretsiz ulaşımı getirdik. Adapazarı-Serdivan hattı raylı sistem projesi için güzel gelişmeyi paylaşmıştık. Şimdi ise Yazlık Kavşağı’yla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız. ‘Ulaşımda Sakarya Zamanı’ düşüncesiyle yapacağımız daha çok iş var” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ulaşım yatırımlarını şehirlerin gelişimlerinde en temel alan olduğunu ifade ederek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

RAYLI SİSTEMDEN SONRA ŞİMDİ YAZLIK KAVŞAĞI

Alemdar, Sakarya’nın ihtiyacı olan ulaşım altyapısının inşası için kararlılıkla çalıştıklarını dile getirerek, raylı sistem, ADARAY, Yazlık Kavşağı ve diğer ulaşım yatırımlarıyla birlikte “Ulaşımda Sakarya Zamanı” vurgusunda bulundu.

Başkan Alemdar, raylı sistem projesi ve şehirdeki diğer ulaşım adımlarından sonra Yazlık Kavşağı için önemli bir sürecin içine girdiklerini belirterek, “Gelişmeleri önümüzdeki günlerde paylaşacağız” dedi.

TALEP VE ŞİKÂYETLERİ ANLIK OLARAK TAKİP EDİYORUM

Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Şehirlerin kalkınmasında en temel başlık kuşkusuz ulaşımdır. Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya’nın ihtiyacı olan ulaşım altyapısının inşası için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek vatandaşlarımızla buluşmalarımızda gerekse sosyal medya üzerinden ulaşımla ilgili talep ve şikâyetleri takip ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla Sakarya’nın ulaşım geleceği hep masamızın üzerinde, gelen her talep ve şikâyeti değerlendiriyor, sürekli bu alanda çalışmalar yapıyoruz.”

YENİ DUBLE YOLLAR, GÜÇLÜ ULAŞIM FİLOSU

“Yol Medeniyettir’ anlayışıyla sorumluluğumuzda olan arterleri yenilemekle kalmıyor, yeni duble yolları şehrimize kazandırıyoruz. 1. Cadde’de sona yaklaştık, Arifiye’de yeni bir bölünmüş yolu hizmete açmak için çalışmalara başladık. Öğrenci ve velilerin refahına katkı sunmak için belediye otobüslerimizde ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirim uygulamasını hayata geçirdik. Otobüs filomuzu 23 yeni araçla güçlendirdik, yeni araçlarla çevreci, konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Raylı sistem, ADARAY, Yazlık Kavşağı

“Adapazarı- Serdivan hattı raylı sistem projesi için geçtiğimiz hafta güzel haberi şehrimizle paylaştık, yine ADARAY’ı da yeniden raylara indirmek istiyoruz. Yazlık Kavşağı’nın mevcut durumuyla ilgili de çok sayıda talep oluyor. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan kavşakta yeni bir projeyi hayata geçireceğimizi ifade etmiştim. Ekip arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de şehrimizle müjdeli haberi paylaşacağız. ‘Ulaşımda Sakarya Zamanı’ düşüncesiyle yapacağımız daha çok iş, yürüyeceğimiz daha çok yol var.”