Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, mayıs ayında doğan özel gereksinimli bireyler unutulmadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında mayıs ayında doğan özel gereksinimli bireyleri evlerinde ziyaret ederek doğum günlerini kutladı. Pasta kesilen buluşmalarda yüzleri güldüren anlar yaşandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen aile ziyaretlerinde doğum günü pastaları kesildi, özel bireylerle keyifli anlar paylaşıldı. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmalar özel bireyleri ve ailelerini mutlu etti. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personellerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde özel bireylerin mutluluğuna ortak olunurken, aileler de anlamlı sürpriz dolayısıyla Büyükşehir personellerine teşekkür etti.