İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), 12 yıldır sürdürdüğü Fellow Programı ve 6 yıldır yürüttüğü Challenger Programı'nın 2026 başvurularını açtı.

GİRVAK Fellow Programı, vakfın ana programı olarak, üniversite öğrencisi gençlere kendi yollarını kurarken yanlarında olacak bir topluluk ve uzun vadeli bir gelişim alanı sundu.

Programa başvurmak için bir girişim kurmuş ya da girişim fikrine sahip olmanın gerekmediği belirtilirken, programın seçim sürecinin kendisi de bir gelişim deneyimi ve öğrenme alanı olarak kurgulandı. Adaylar başvuru aşamasından itibaren kendilerini ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma ve Türkiye'nin önde gelen iş insanları, girişimcileri ve yönetim kurulu üyeleriyle bire bir tanışma fırsatı buluyor.

12 yıldır uygulanan Fellow Programı bugüne kadar 1,1 milyondan fazla başvuru aldı; her yıl bu başvurular arasından yaklaşık 30 genç fellow olarak seçildi.

Her iki programa da Türkiye'de ikamet eden, 17-24 yaş aralığında bulunan ve bir üniversiteye kayıt yaptırmış olan tüm gençler başvurabiliyor.

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk, 2026 Fellow ve Challenger Programları başvurularına ilişkin olarak, kendileri için girişimciliğin yalnızca şirket kurmak değil; merak eden, deneyen, çözüm üreten ve etki oluşturmak isteyen gençlerin ortak dili olduğunu ifade etti. Öztürk, yeni dönemde de daha fazla gencin bu topluluğa katılmasını ve kendi yolculuğunu cesaretle kurmasını istediklerini söyledi.

Başvuruların 5 Temmuz'da sona ereceği program için başvuru Linki: https://airtable.com/appUKcOOd6ojBg8iU/pagl2pe3Pd214Ab1h/form