Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların kaçan kurbanlıklarının yakalamalarına destek olmak amacıyla 6 kişilik bir kurban yakalama timi kurdu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların kaçan kurbanlıklarını güvenli şekilde yakalayabilmeleri için kurban yakalama timini bu yıl da görevlendiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kurban yakalama timi, bayram boyunca vatandaşlardan gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale edecek.

Alanında deneyimli personelden oluşan ekip, kaçan kurbanlıkların hem kendilerine hem de çevreye ve insanlara zarar vermesini engellemek için önce ip ile yakalanmaz ise de anestezi tüfeği kullanarak müdahale edecek.

KAÇAN KURBANLIKLARA GÜVENLİ MÜDAHALE

Kaçan kurbanlıkların yakalanmasında öncelikle güvenli yöntemlerin tercih edildiğini ifade eden Zeybek, sadece büyükbaş değil, küçükbaş hayvanların yakalanmasında da vatandaşlara destek verdiklerini söyledi.