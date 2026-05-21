KONYA (İGFA) - Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın kurucusu olarak kabul edilen Mahmud Esad Bozkurt, teşkilatın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Eski Hükümet Konağı önünde bulunan büstü önünde gerçekleştirilen törene, Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitim camiası, Tapu Kadastro İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mahmûd Esad Efendi'nin hayatı ve devlet hizmetleri hakkında bilgi verildi. Öğrenciler de hazırladıkları konuşmalarla anma programına katkı sundu.

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, konuşmasında 2004 yılından bu yana düzenlenen anma etkinliklerinin sürdüğünü belirterek, bu yılki programın Cemiyet tarafından üstlenildiğini ifade etti. Başkan Saylam, Mahmûd Esad Efendi'nin çok yönlü bir ilim insanı olduğunu, farklı bilim dallarında eğitim aldığını, çok sayıda yabancı dil bildiğini ve Osmanlı Devleti'nde önemli görevlerde bulunduğunu söyledi. Defter-i Hakani Nazırlığı görevine kadar yükselen Efendi'nin 1918 yılında vefat ettiği ve Fatih Türbesi haziresine defnedildiği aktarıldı. Ayrıca Mahmûd Esad Efendi'nin gazetecilik yönüne de dikkat çeken Saylam, dönemin önemli yazarlarıyla birlikte gazetecilik faaliyetlerinde bulunduğu ve çeşitli gazetelerde yazılar kaleme aldığı belirtildi.

Konuşmada, Mahmûd Esad Efendi'nin memleketine bağlılığına da vurgu yapılarak, Seydişehir'deki evini eğitim amacıyla bağışladığı hatırlatıldı.