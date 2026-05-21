Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçim sonucunda kulübün yeni başkanı Uğur Baysal oldu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde yoğun bir katılımla yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mutlu Tanrıkulu genel kurulun açılışını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından önceki dönem kulüp başkanı Burç Özoğuz konuşma yaptı.

Divan heyetinin belirlenmesinin ardından genel kurulda 2024-2026 dönemi yönetim kurulu mali ve idari faaliyet raporları ve denetleme kurulu raporları görüşüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz'ın da bulunduğu kongrede raporların oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından 2026-2029 dönemi tahmini bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TAKIMLAR SAHADA YILDIZLAŞTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2024-2026 döneminde takım ve bireysel branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Bu süreçte kazanılan bireysel ve takım başarıları ile Balıkesir'in spor tarihine önemli bir iz bırakıldı.

2024-2026 döneminde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Balıkesir tarihine altın harflerle yazılacak başarılara imza attıklarını söyleyen Burç Özoğuz; takım sporlarında basketbol, futbol ve voleybol branşlarında il şampiyonlukları ve bölge derecelerinin yanı sıra voleybol A takımının 2. lig plaf-off, basketbol A takımının 1. lig play-off çeyrek finaline çıktıklarına dikkat çekti.

Tekerlekli sandalye A takımının Süper Lig play-off çeyrek finalindeki başarılı mücadelesinin yanı sıra futbol A takım Süper Amatör Lig şampiyonluğu ve futbol altyapı Gelişim Ligi hakkı kazanarak farklı yaş kategorilerinde katılım sağlandığına dikkat çekildi.