BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü'nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2025-2026 döneminin dokuzuncu ve son toplantısında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Taşkın, 'Bilgi Felsefesi, Hume' başlıklı bir sunum yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ceylan'ın yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Ali Taşkın, İskoç Felsefeci David Hume'un felsefik bakış açısını katılımcılara aktardı. Prof. Dr. Taşkın, Hume'un en korktuğu şeyin yargıda bulunmak olduğunu ifade ederek, 'O akademik bir şüphecidir. İnsan aklı neyi bilir neyi bilemez. Duygular neyi bilir neyi bilemez. Bunlarla ilgilenmiştir. İnsanın bütün bilgileri deneyimle başlar diyor. Biz bir şeyin acı veya tatlığını bildiğimiz gibi, bir şeyin iyi veya kötü olduğunu da deneyimlerle anlarız diyor. İnsanın akıl kapasitesi sınırlıdır. Deneyler yoluyla kendisine verilen bilginin ötesinde değildir. Dinle ilgili olarak da akılla temellendirilecek bir bilgi türü olmadığını ifade ediyor. Bizim sorumlu olduğumuz şey, deneyden elde ettiğimiz bilgiyi aklımıza işlemektir diyor. Deneyden gelmeyen hiçbir bilginin düşüncesi olmaz diyor Hume' diye konuştu.

Soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Ali Taşkın ve Prof. Dr. Ali Ceylan'a Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin 'Kır Çiçekleri Okusun Diye' sosyal sorumluluk projesine adına yapılan bağışın sertifikası ve anı çinisi, BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar tarafından verildi.