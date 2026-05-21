Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde Malatya'nın güçlü gastronomi mirasına dikkat çekerek, kentin coğrafi işaretli ürünleriyle Türkiye'nin öne çıkan gastronomi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

MALATYA (İGFA) - Türk Mutfağı Haftası kapsamında Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde, kentin zengin mutfak kültürü tanıtıldı.

Çamlıca Restoran'da gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya mutfağının binlerce yıllık kültürün, emeğin ve paylaşım geleneğinin sofraya yansıyan en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Malatya'nın 49 coğrafi işaretli ürününün bulunduğunu, 6 ürün için de tescil sürecinin devam ettiğini belirten Er, kentin gastronomi alanında Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kâğıt kebabı, kiraz yaprağı sarması, sıkma köfte ve ayranlı çorba gibi yöresel lezzetlerin Malatya'nın kültürel hafızasını taşıdığını vurgulayan Er, gastronomi turizminin şehir ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi. Arslantepe Höyüğü'nde ortaya çıkarılan yaklaşık 3 bin yıllık yemek pişirme fırınının Malatya'nın köklü gastronomi geçmişini ortaya koyduğunu belirten Er, kentin tarih ve mutfak kültürünün iç içe geçmiş güçlü bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda kurulan stantlarda ise Malatya'nın ilçelerine özgü coğrafi işaretli ürünler ve yöresel yemekler sergilendi. Programda konuşan Seddar Yavuz da Malatya'nın yaklaşık 5 bin 200 yıllık geçmişiyle güçlü bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek, gastronomi değerlerinin tanıtılmasının şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Etkinlik kapsamında ilçe stantlarını gezen protokol üyeleri, yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

Program konser dinletisiyle sona erdi.