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Finalde yarışan öğrenciler seçtikleri şarkıyı seslendirmek için Sakarya Üniversitesinde stüdyo kaydına girecekler ve öğrencilerin ses videolarıhalk oylamasına sunulacak. Halk oylaması ve final canlı performans değerlendirmeleri ile dereceler belli olacak.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarı finalde birbirinden yetenekli öğrenciler jüri karşısında canlı performanslarını sergilediler. En yüksek puanı alan 6 öğrenci finale çıkmaya hak kazandı.

Yarışma web sayfası www.sakaryaarge.meb.gov.tradresine başvuru yapan ve videolarını gönderen öğrenciler alanında uzman müzik öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından ön değerlendirmeden geçtiler.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi katkılarıyla yürütülen “Mikrofon Sende 3” Liseler Arası Ses Yarışması’nın yarı finali gerçekleştirildi. SAKARYA (İGFA) - Mikrofon Sende 3 Ses Yarışması'na Sakarya geneli farklı ilçe ve okullardan 87 öğrenci katılım sağladı.