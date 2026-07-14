İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta yürüttüğü gençleştirme çalışmaları kapsamında ayı, köpek ve eşek figürlerinden oluşan üç yeni bitkisel heykeli İzmirlilerle buluşturdu. Binlerce sukulent kullanılarak hazırlanan heykeller, parkın üç ana girişine estetik ve renkli bir görünüm kazandırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın sayılı kent parkları arasında yer alan Kültürpark'ta yeni bir peyzaj çalışmasını hayata geçirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, tarihi parkın Lozan Kapısı, Cumhuriyet Kapısı girişleri ile İzmir Sanat Merkezi yanına üç bitkisel heykel yerleştirdi. Sanat ile doğayı buluşturan çalışmada ayı, eşek ve köpek figürleri oluşturulurken, heykellerde binlerce sukulentle hayat verildi. Doğal dokusuyla dikkat çeken bitkisel heykeller, Kültürpark'ın estetik görünümüne katkı sunarken ziyaretçiler için de yeni bir ilgi odağı oluşturdu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bitkisel heykellerde ayı figürü için 2 bin 500, eşek figürü için 13 bin 500, köpek figürü için ise 2 bin 500 olmak üzere toplam 18 bin 500 saksılı bitki kullandı. Kuraklığa dayanıklı ve düşük su ihtiyacına sahip sukulent türleriyle hazırlanan heykeller, estetik görünümünü uzun süre koruyacak şekilde tasarlandı. Göz, ağız ve kulak gibi ayrıntıları belirginleştirmek amacıyla ise mevsimlik çiçeklerden yararlanıldı.