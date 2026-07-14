Osmangazi Belediyesi'nin her pazar günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği mehter takımı konseri ve kılıç kalkan gösterisi, Osmangazilileri tarihle iç içe, coşku dolu bir atmosferde buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Kültürel mirasa sahip çıkan Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde mehter takımı konseri ve kılıç kalkan gösterisiyle adeta geçmişin ihtişamını günümüze taşıdı. Mehter marşlarının güçlü ezgileri müze meydanında yankılanırken, etkinliğe katılan Osmangazili vatandaşların coşkusu da görülmeye değer anlara sahne oldu. Çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş, mehter takımının ritimlerine eşlik ederek, keyif dolu bir vakit geçirdi.

Mehter gösterisinin ardından sahne alan kılıç kalkan ekibi ise performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Bursa'nın asırlardır yaşatılan en önemli kültürel değerlerinden biri olan kılıç kalkan oyunu, ritmik hareketleri, disiplinli koreografisi ve güçlü sahne performansıyla büyük alkış aldı. Osmangazi Belediyesi'nin her Pazar günü ücretsiz olarak düzenlediği etkinlik, vatandaşların tarihi ve kültürel değerlerle iç içe zaman geçirmesine imkan sunarken, Bursa'nın köklü geleneklerinin yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor.