Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin rekor katılımla gerçekleştirdiği 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödüllü eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun istek üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yapan yüzlerce vatandaşı sanatla buluşturdu.

DENİZLİ (İGFA) - Kentin kültürel yapısını küresel boyuta taşımak ve sanatsal etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen 6. Uluslararası Karikatür Yarışması 'Futbol' temasıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 41 ülkeden 450 sanatçının bin 164 eseriyle katıldığı yarışmanın finali ödül töreniyle yapılırken, ödüllü eserler sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Turan Bahadır Sergi Salonu'ndaki açılışın ardından vatandaşların yoğun talebi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne taşınan sergi, hafta boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

İlk gösterimde yüzlerce sanatseveri ağırlayan ve büyük beğeni toplayan eserler, ziyaretçiler için tam bir görsel şölene dönüştü. Yolculuklarına mola veren veya kente giriş-çıkış yapan binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, yeşil sahaların birleştirici gücünü mizahın hiciv dolu diliyle harmanlayan eserleri inceleme fırsatı buldu.