Dini değerlere yönelik önemli çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor. İzmit Kuruçeşme'de yeniden inşa edilen Merkez Camii'nde ilerleme oranı yüzde 54 seviyesine ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın 'Ben herkesin başkanıyım' anlayışıyla yürüttüğü hizmetler, toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda dini ve manevi değerlerin önemli sembollerinden olan camilere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlayan, ihtiyaca cevap veremeyen ya da riskli durumda bulunan ibadethaneleri yeniden kente kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmit Kuruçeşme Mahallesi'nde riskli yapı olarak değerlendirilen Kuruçeşme Merkez Camii, 2025 yılında yıkılarak yeniden inşa sürecine alınmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle temeli atılan camide çalışmalar hızla ilerliyor. Başlayan imalat süreciyle birlikte yapı kısa sürede yükselirken, gelinen noktada caminin ilerleme oranı yüzde 54 seviyesine ulaştı.

İMALATLARDA ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği camide dış cephe mantolama ve limra kaplama imalatları sürerken, cami dış duvarları ve iç bölme duvarları tamamlandı. Bodrum katta asma tavan imalatları gerçekleştirilirken, alçı sıva çalışmaları da hızla devam ediyor. Ayrıca abdesthanelerde duvar seramik imalatları sürdürülüyor. Mekanik ve elektrik imalatlarının da devam ettiği proje en kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacak.

Kuruçeşme Merkez Camii, 2 bin 75 metrekare inşaat alanında yükseliyor. 871 metrekare taban oturumuna sahip camide; 165 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, Kur'an kursu, bay-bayan WC, abdesthane, temizlik odası, engelli WC ve görevli odası yer alacak. Harim katında 492 kişi kapasiteli ibadet alanı, giriş revakları, son cemaat mahalli, müezzin mahfili, hanımlar bölümü ve sahınlar bulunacak. Mahfil katında ise 153 kişi kapasiteli alan oluşturulacak. Avluda yer alacak 14 metrekarelik şadırvanla birlikte cami, aynı anda toplam bin 91 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip olacak.