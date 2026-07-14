İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor.
İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına nostalji ve sinema keyfi katacak 'Gezici Açıkhava Film Günleri'ne devam ediyor.
Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği Bak Postacı Geliyor filminin ilk gösterimi 10 Temmuz'da Karabağlar Yurdoğlu Parkı'nda gerçekleştirildi. Gezici gösterimler, 14 Temmuz'da Gaziemir Şenlik Alanı'nda devam edecek. Film daha sonra Çiğli, Kiraz, Aliağa, Bornova, Buca, Ödemiş, Beydağ ve Tire'de sinemaseverlerle buluşacak.
Gösterimler saat 21.00'de başlayacak. Her yaştan İzmirliyi bir araya getirecek etkinlikte vatandaşlar, yaz akşamlarını açık havada ücretsiz sinema keyfi yaşayarak değerlendirme fırsatı bulacak.
GÖSTERİM TAKVİMİ ŞÖYLE:
- 14 Temmuz: Gaziemir - Gaziemir Şenlik Alanı
- 16 Temmuz: Çiğli - Kasaplar Meydanı
- 23 Temmuz: Kiraz - Cumhuriyet Meydanı
- 24 Temmuz: Aliağa - Demokrasi Meydanı
- 30 Temmuz: Bornova - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı
- 4 Ağustos: Buca - Hasanağa Parkı
- 6 Ağustos: Ödemiş - 125. Yıl Kültürpark
- 11 Ağustos: Beydağ - 2 Eylül Parkı
- 13 Ağustos: Tire - Cumhuriyet Meydanı