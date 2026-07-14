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GÖSTERİM TAKVİMİ ŞÖYLE:

Gösterimler saat 21.00'de başlayacak. Her yaştan İzmirliyi bir araya getirecek etkinlikte vatandaşlar, yaz akşamlarını açık havada ücretsiz sinema keyfi yaşayarak değerlendirme fırsatı bulacak.

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği Bak Postacı Geliyor filminin ilk gösterimi 10 Temmuz'da Karabağlar Yurdoğlu Parkı'nda gerçekleştirildi. Gezici gösterimler, 14 Temmuz'da Gaziemir Şenlik Alanı'nda devam edecek. Film daha sonra Çiğli, Kiraz, Aliağa, Bornova, Buca, Ödemiş, Beydağ ve Tire'de sinemaseverlerle buluşacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına nostalji ve sinema keyfi katacak 'Gezici Açıkhava Film Günleri'ne devam ediyor.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor.

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