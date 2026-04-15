Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapılarını aralayan metrobüs projesiyle Yenikent hattında önemli bir eşiği geride bıraktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği metrobüs hattı, günlük ortalama 12 bin yolcunun tercihi olarak kısa sürede büyük beğeni kazandı ve şehirde güçlü bir toplu taşıma alternatifi olarak öne çıktı.

Test sürecini başarıyla tamamlayan metrobüsler, 8 aylık ücretsiz seferlerin ardından 16 Nisan itibarıyla ücretli tarifeye geçerek hizmet vermeye devam edecek. Turnike sistemi aktif edildi ve metrobüsler öğrenci 5 TL, sivil 10 TL tarifesiyle hizmet vermeye başlıyor.

Adapazarı şehir merkezi ile Korucuk arasında uzanan 16,5 kilometrelik hat, Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hizmete alındı ve ilk etap olan Korucuk-Gar Meydanı arasında 11 araçlık filo çalışmaya başlayarak kısa zamanda metrobüs kültürünün oluşmasını sağladı.

GÜNLÜK 12 BİN YOLCU

Açıldığı günden bu yana günlük ortalama 12 bin yolcunun ilk tercihi olan ve toplu ulaşımın en yoğun kullanılan hatlarından biri hâline gelen Metrobüsler, tüm test aşamalarında başarıyla geçti.

TURNİKELER AKTİF, YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Şehirde metrobüs kültürünün oluştuğu hatta 13 istasyonundaki iyileştirmeler tamamlandı, sinyalizasyon ve turnike sistemleri sorunsuz çalışmaya başladı.

8 aylık sürenin ardından şimdi ise 16 Nisan Perşembe gününden itibaren metrobüslerin ücretli tarifede hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. Ücret tarifesi ise öğrenci için 5 TL, sivil için 10 TL olacak.

Ayrıca günde 155 sefer yapan metrobüslerin sefer sayıları da 192'ye çıkarılıyor. Sabah 06.35'te başlayan seferler akşam 21.30 seferine kadar özellikle iş ve okul giriş-çıkış saatlerinde sıklaştırılarak devam edecek. Yeni sefer saatlerine vatandaşlar SAKUS üzerinden kolayca ulaşabilecek.

'TALEBE KARŞILIK SEFERLERİ ARTIRIYORUZ'

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Şehrimizde toplu ulaşımı daha hızlı, konforlu ve erişilebilir hale getirmek adına hayata geçirdiğimiz metrobüs hattımızda test sürecini başarıyla tamamladık. 16 Nisan itibarıyla ücretli tarifeye geçerken, artan yolcu talebine karşılık sefer sayılarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verildi.