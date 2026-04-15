Trabzon'daki Temel Yaşar Çoruh İlkokulu öğrencilerinin Doğu Türkistanlı ve Filistinli çocuklar ile şehit aileleri ve SMA hastası çocuklar yararına verdikleri konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışmanın örnek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, koroda yer alan 111 öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'nun 'Çılgın Türkler Devrede' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.

Doğu Türkistanlı ve Filistinli çocuklar ile şehit aileleri ve SMA hastası çocuklar yararına gerçekleştirilen konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Öğretmenler Sait Atakan ve Barış Kılınç'ın yönettiği, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 111 öğrenciden oluşan koro, salonu dolduran davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

EĞİTİME DESTEK VAZİFEMİZDİR

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Genç, 'Eğitime destek vermeyi bir lütuf değil, bir vazife olarak gördüğümü her fırsatta söylüyorum. Çünkü eğitim bizim her şeyimizdir. Hem bugünümüz hem de yarınımızdır. Son derece kıymetli bir alandır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Her okulun projesi olsun' anlayışını gerçekten çok değerli ve dikkate değer buluyorum. Çünkü artık eğitimde yalnızca müfredatı aktaran değil, çocuklarımızın düşünmesini, sorgulamasını ve düşünsel becerilerini ortaya koymasını sağlayan yeni bir anlayışın geliştiğini görüyoruz. Bu vesileyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdinde, bu anlamlı programı gerçekleştiren Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'na ve kıymetli okul müdürümüze teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum' dedi.

PROJENİN İSMİNİ ÇOK ANLAMLI BULUYORUM

Projenin ismine dikkat çeken Başkan Genç, 'Çılgın Türkler Devrede', gerçekten çok anlamlı bir başlık. Bugün dünyanın içinde bulunduğu tablo, aslında Türk milletini yeniden sahneye çağırmaktadır. Bunu bir hamaset olsun diye değil, yürekten inanarak söylüyorum. Eğer bugün dünyanın farklı coğrafyalarında en temel insan hakları ihlal ediliyorsa, çocuklar, kadınlar, yaşlılar hiçbir ayrım gözetilmeden zulme uğruyorsa, işte o zaman adaleti, hakkı ve merhameti temsil eden bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bizim ecdadımız, tarih sahnesinde olduğu dönemlerde hakkı üstün tutmuş, hukuku gözetmiş ve hiçbir millete, inancından ya da kökeninden dolayı zulmetmemiştir. Bu bizim en büyük mirasımızdır' diye konuştu.

PAYLAŞMA VE SORUMLULUK DUYGUSU

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürsürdü: 'Bu proje ile çocuklarımızın sadece bilgisi değil, aynı zamanda vicdanları da inşa ediliyor. Bugün burada bulunan 111 evladımızın yüreğine, merhamet, paylaşma ve sorumluluk duygusu işleniyor. Bu projenin en değerli tarafı budur. Çünkü bu proje kapsamında elde edilen katkılar, Filistin'deki ve Doğu Türkistan'daki mazlum çocuklara ulaştırılıyor. Yani bu çocuklarımız, kendileri gibi gülmesi, oynaması gereken ama zulüm altında yaşayan çocuklara el uzatıyor. İşte gerçek eğitim de budur. Sadece bilgi vermek değil; vicdan yetiştirmektir. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, yavrularımızın her birini gözlerinden öpüyorum, yürekten alkışlıyorum. Bu güzel evlatları yetiştiren ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum.'