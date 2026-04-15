Malatya'da Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçedeki çocukların sosyal alan ihtiyacını karşılamak ve onlara daha güvenli oyun alanları sunmak amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - 'Parksız Mahalle Kalmayacak' vizyonuyla hareket eden Başkan Bayram, Kurucaova, Erkenek, Sürgü, Beğre ve Güzelköy mahallelerinde yapımı tamamlanan yeni çocuk parklarını ziyaret ederek miniklerin heyecanına ortak oldu.

'PARKSIZ MAHALLE KALMAYACAK'

İncelemeler sırasında çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla oyunlar oynayan Başkan Mehmet Bayram, ilçedeki her çocuğun modern ve güvenli oyun alanlarına erişebilmesi için kararlılık mesajı verdi. Doğanşehir genelinde başlatılan hizmet seferberliğinin hız kesmeden devam edeceğini belirten Bayram, şu ifadeleri kullandı:

'Hedefimiz net: Doğanşehir'de parksız mahalle kalmayacak. Evlatlarımızın neşesi, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onların güvenle oynadığı, yüzlerinin güldüğü bir ilçe inşa etmek için durmaksızın çalışıyoruz.'

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TAM NOT

Kurucaova, Erkenek, Sürgü,Beğre ve Güzlköy mahalle sakinleri, mahallelerine kazandırılan modern park alanları için Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a teşekkürlerini iletti. Özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde çocukların rehabilite olabileceği bu tür sosyal alanların kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Doğanşehir Belediyesi, belirlenen planlama dahilinde diğer mahallelerde de park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek ilçeyi daha yaşanabilir bir çehreye kavuşturmayı hedefliyor.



