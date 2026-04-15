Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, 'Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 42 artışla 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 61 artışla 1 trilyon 230,5 milyar TL oldu.

Bütçe mart ayında yeniden açığa döndü. Mart ayında 229,9 milyar TL, yılın ilk çeyreğinde ise 420 milyar TL açık verildi. Ancak geçen yılın mart ayına göre bütçe dengesinde yüzde 12'lik, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 41'lik bir iyileşme görüyoruz. Bu gelişmenin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde bütçe dengesinde sağlanan iyileşmeyi olumlu karşılıyor, denk bütçenin sanayicimizin daha uygun koşullarda daha fazla finansmana erişimi açısından olumlu katkı vereceğine inanıyoruz' dedi.